Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Osmaniye'de konuştu:

OSMANİYE (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bizim sandıktan ve milletten başka gidecek yerimiz yok. Bizim milletten başka dayanacak bir güvencemiz yok." dedi.

AK Parti Osmaniye milletvekili adayı Yanık, partisinin il başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Yanık, daha sonra parti binası önünde kurulan platformda partililere hitabında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin acısını halen hissettiklerini söyledi.

Depremlerin ardından hükümetin çok hızlı bir şekilde çalışmalara başladığına dikkati çeken Yanık, "Çok kısa zaman içerisinde gözle görülür bir değişiklik ve gelişme sağlayarak süreci yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Partilerine ve Cumhur İttifakı'na sahip çıkacaklarını aktaran Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Nisan'da kenti ziyaret edeceğini bildirdi.

Yanık, AK Parti'nin 17 seçimde yazdığı tarihin tek sebebinin çalışmak olduğunu vurgulayarak "Gayretle, ısrarla, azimle, kararlılıkla ve milletle gönül gönüle çalışarak biz bu başarı hikayesini yazdık. Milletin gönlüne girerek başarı hikayesi yazdık. Milletin evladı, içinden çıkan insanlar olarak bu hikayeyi yazdık." diye konuştu.

- Doğal gaz keşfi

Bakan Yanık, Karadeniz'de bulunan doğal gazın devreye alınmasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelerini açıkladığını hatırlattı.

Muhalefetin, Karadeniz gazıyla ilgili söylemlerine değinen Yanık, şöyle konuştu:

"Karadeniz gazıyla alakalı bundan bir iki sene önce bugün iktidara talip olup Türkiye'yi daha iyi bir noktaya taşıyacağını iddia eden muhalefet liderleri ne diyordu? 'Efendim çıkaramazlar, öyle bir gaz yok. Hani nerede bu gaz? Söylüyorlardı, hani çıkmadı bir türlü'. Israrla ve inatla, kararlılıkla 6-7 senedir Karadeniz'de sondajı, çalışması ve şu anda artık mutfaklarımıza, kombilerimize gelen bir gazdan bahsediyoruz. Bir tanesi özür diler mi? Dilemez. Nedamet getirir mi? Getirmez. Hani diyorlar ya sürekli yalandan 'Helalleşme'. Bir tanesi helalleşir mi? 'Ya hakkını helal et, biz böyle demiştik ama aslında doğruymuş. Bak geldi. Biz de bedava kullanacağız bu gazı' der mi? Demez."

- "İHA alabilmek için yalvarmadığınız yer kalmıyordu"

Yanık, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'nun suya indirildiğini, ülkenin yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE'nin de uzaya fırlatıldığını anımsatarak, "1990'larda, 2000'lerde bir tane Heron İHA'sı alabilmek için yalvarmadığınız yer kalmıyordu. Dünyanın parasını veriyorduk, alamıyorduk. F-35'leri alamıyoruz, vermiyor şu anda Amerika. Kendimiz üretiyoruz. Bütün denklemi değiştirdi mi AK Parti, Sayın Recep Tayyip Erdoğan? Değiştirdi. Türkiye'nin başı dik, alnı ak bir biçimde dünyada her girdiği platformda, 'Dünya beşten büyüktür. Tek başınıza buna karar veremezsiniz. Mazlumların da hakkı vardır. Bütün milletlerin hakkı vardır' sözünü neye güvenerek yapıyoruz? İşte bunlara, millete güvenerek söylüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin dünyanın neresinde olursa olsun her vatandaşının ihtiyacını karşılayan bir ülkeye dönüştüğüne dikkati çeken Yanık, bunun en büyük örneklerinden birinin Almanya'da kurdukları "aile ataşeliği" olduğunu anlattı.

- "Türkiye dünyanın dönüp gözünü çevirdiği bir ülkeye dönüştü"

Yanık, Türkiye'nin küresel ölçekte geldiği noktaya işaret ederek "Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nde bile vatandaşına sahip çıkan, koruyan ve kollayan, bir derdi varsa arkasında duran bir ülkeye dönüştü. Artık bölgesel ve küresel bir aktör olarak Türkiye'nin takınacağı tavrı, tutumu herkesin merakla beklediği, 'Acaba Türkiye ne diyecek bu konuda?' diye bütün dünyanın dönüp gözünü çevirdiği bir ülkeye dönüştük. Bunun bir tek aktörü var, Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye'yi milletler camiasının içinde sözü dinlenen ve sözüne değer verilen, dikkat kesilen bir ülke haline getiren aktör Sayın Cumhurbaşkanı'mız." diye konuştu.

- "Meclis'imizde daha çok milletvekili sayısıyla yer alacağız"

Bakan Yanık, AK Parti teşkilatlarının bugüne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında dimdik durduğunu belirterek bundan sonra da Cumhur İttifakı teşkilatları olarak güçlü sesle yollarına devam edeceklerini aktardı.

Erdoğan'ı bugüne kadar olandan daha yüksek oy oranıyla yeniden cumhurbaşkanı seçeceklerini vurgulayan Yanık, şunları kaydetti:

"Meclis'imizde daha çok milletvekili sayısıyla yer alacağız. Cumhur İttifakı olarak 4-0'ı Osmaniye'den çıkaracağız. Biz bunun azim ve kararlılığı içerisindeyiz çünkü bu sesi vermemiz terör odaklarıyla yan yana duran, terör odaklarına iki satır sözü olamayan, onlara gelince havaya bakıp ıslık çalan, 'efendim işte terörle anılmak istemiyoruz, şudur budur' diyenlere karşı ciddi bir ses vermemiz gerekiyor. En çok şehidin döküldüğü topraklar buralar. En çok canı biz verdik, bizim canımız yandı. Şimdi nedir karşımızda? Adlı adınca Murat Karayılan'ın bilmem şunun bunun adlı adınca desteklediği 'Erdoğan iktidarını yıkmamız lazım, bunlar bizim peşimizde, MİT her gün bir tane yöneticimizi öldürüyor' diye... Biz bunun için mücadele etmiyor muyuz? 40 senedir bu adamları bitirmek için mücadele etmiyor muyuz? Şimdi bitirmeye yakın geldiğimiz noktada niye o zaman muhalefetin adayını destekliyorlar? Hem de herhangi bir perdelemeye ihtiyaç olmaksızın hem de herhangi bir şekilde 'Yahu bunu dersek, bu millet bunu nasıl anlar, acaba desteklediğimiz kişiye zarar verir miyiz?' korkusunu duymadan. Arkadaşlar, saflar bu kadar netleşti, kesinleşti."

- "Bizim sandıktan başka gidecek yerimiz yok"

Yanık, zamanı doğru ve verimli şekilde kullanarak çalışacaklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bizim sandıktan başka gidecek yerimiz yok. Onların var, terör örgütlerine sırtlarını yaslayabiliyorlar. Masanın sağına, soluna gizlenenler söylüyorlardı; 'Biz sırtımızı Kandil'e dayadık'. Bizim sandıktan ve milletten başka gidecek yerimiz yok. Bizim milletten başka dayanacak bir güvencemiz yok. Vesayet odaklarına, uluslararası sisteme, emperyalizmin koçbaşlarına dayanamayız. Bizim gideceğimiz yer, sadece millet ve Allah'ın rızasını ummak. Başka bir dayanağımız yok. O yüzden sadece çalışacağız, sırtımızı dayadığımız bu necip millet... Meşruiyetimizi, gücümüzü, yetkiyi aldığımız bu necip millete kendimizi anlatmaktan, onun teveccühünü tekrar tekrar kazanmaya çalışmaktan başka seçeneğimiz yok. Bunun da yolu çalışmak."

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