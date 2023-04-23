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Osmaniye'de sulama kanalına devrilen araçtaki çift öldü, 1 kişi yaralandı

AA

Osmaniye'de sulama kanalına devrilen araçtaki çift öldü, 1 kişi yaralandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de sulama kanalına devrilen hafif ticari araçtaki karı koca hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İsmail Kocadallı (71) yönetimindeki hafif ticari araç, merkeze bağlı Hemite köyünde DSİ'ye ait sulama kanalına devrildi.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler sulama kanalındaki araçtan İsmail (71) ve Hüsne Kocadallı (71) ile Fatma Yel'i (67) çıkardı.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde İsmail ve Hüsne Kocadallı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Fatma Yel ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kocadallı çiftinin cenazeleri Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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