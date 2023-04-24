Osmaniye'de yolda düşürülen altınlar sahibine teslim edildi

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir kişi, yolda bulduğu kutudaki 4 çeyrek altını sahibine teslim etti.

Zübeyir Yağız, Savrun Mahallesi'ndeki bankta oturduğu sırada yerde pakete sarılmış kutu buldu.

Kutuda 4 çeyrek altın olduğunu fark eden Yağız, sosyal medyada paylaşım yapılması üzerine altınların 56 yaşındaki Halil Kiraz'a ait olduğunu belirledi.

Zübeyir Yağız, bulduğu altınları Halil Kiraz'a teslim etti.

Kiraz, AA muhabirine, kepçe operatörü olarak çalıştığı Antalya'dan bayram izni dolayısıyla geldiğini ve akrabalarının düğününde takmak üzere altın satın aldığını söyledi.

Altınları bulunduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Kiraz, "Akrabalarımın düğünü için aldığım altınları kaybettim ama bu dünyada iyi insanlar varmış. Bizim altınları bulup bana verdi. Bununla insan batmaz ama çok duyguluyum. Allah razı olsun." diye konuştu.

Zübeyir Yağız da altınların sahibini bulduğu için mutlu ve huzur olduğunu belirterek, herkesin aynı şekilde davranması gerektiğini kaydetti.

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