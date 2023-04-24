Bakan Derya Yanık, Kadirli Organize Sanayi Bölgesi ziyaretinde konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Derya Yanık, Kadirli Organize Sanayi Bölgesi ziyaretinde konuştu:

AA

Bakan Derya Yanık, Kadirli Organize Sanayi Bölgesi ziyaretinde konuştu:

OSMANİYE (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Türkiye Yüzyılı, ekonomik değer üretmenin, dünyada ekonomik değer üretmeye dönüşmenin adı olacak." dedi.

AK Parti'nin Osmaniye milletvekili adayı Yanık, Kadirli Organize Sanayi Bölgesini (KOSB) ziyaret etti, KOSB Başkanı Nihat Karaarslan, yönetimi ve sanayicilerle bir araya geldi.

Burada konuşan Yanık, Kadirli ilçesinin, tarımsal ve tarıma dayalı üretim açısından önem taşıdığını, başta lojistik bağlantı yolları olmak üzere yatırımların tamamlanmasıyla Çukurova'nın geleceğinin ne kadar parlak olduğunun bir kere daha görüleceğini söyledi.

Yanık, sanayicilere çalışmalarından ve gayretlerinden dolayı teşekkür ederek, "İnşallah bundan sonraki süreçte de el birliğiyle hep beraber ilçemize, şehrimize, bölgemize, ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Osmaniye ve ilçelerindeki projeleri yakından takip ettiklerini, görüşmeler yaptıklarını dile getiren Yanık, "Bizim asıl işimiz bundan sonra başlıyor. Önümüzdeki seçimi inşallah atlattığımızda ilçemiz, bölgemiz, ülkemiz için üretmeye, kalkındırmaya, sorunlarımızı, meselelerimizi çözmeye o zaman devam edeceğiz. Bilgi paylaşımına, karşılıklı istişareye, birlikte düşünmeye, üretmeye asıl o zaman başlayacağız." diye konuştu.

Yanık, yerli ve milli gözetleme uydusu İMECE'nin uzaya fırlatılması, TCG Anadolu'nun, Yeni Altay Tankı'nın ve Togg'un hizmete alınması gibi önemli çalışmaların hayata geçirildiğini anımsatarak, Türkiye'nin milli projelerini kendi imkanları ve insan kaynağıyla yaptığını anlattı.

- "Ekonomik kalkınmayı ilk baltalayan şey siyasi kaos ortamıdır"

Yerli ve milli projelerin, vatandaşların ortak çabasıyla gerçekleştirildiğine dikkati çeken Yanık, şöyle devam etti:

"Terör örgütünün elebaşları, halkla ilişkiler ofisi gibi çalışan, adına siyasi parti diyen yapının yöneticileri açıktan 'Bu seçim bizim için varlık yokluk seçimi.' demeye başladılar. Siyasi bir kaotik ortam oluştuğunda bundan en doğrudan etkilenen yapının ekonomi olduğunu, ekonomik kalkınmayı ilk baltalayan şeyin siyasi kaos ortamı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu anlamda ülkemizin gelişmesi, sizlerin üretmeye devam etmesi ve üretimin büyüyebilmesi, genişleyebilmesi için siyaseten istikrarın ama aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bugüne kadar her seferinde bir kez daha tescillenen siyasi yönetme başarısının bu ülkenin ihtiyacı olduğunu herhalde herkes teslim edecektir."

Yanık, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi yapılacağını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Başladığımız işi bitirmemiz, büyütmemiz, geliştirmemiz ve Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı'na beraber hazırlamamız gerekiyor. Türkiye Yüzyılı, tek başına ifadeden, söylemden ibaret değil. Türkiye Yüzyılı, bu milletin Cumhuriyet'in kuruluşuyla beraber başlattığı dünya sahnesinde etkin, güçlü olma ve kendi iradesine kendisinin yön verme iddiasının adıdır. Bu iddiayı, iradeyi bize kullandırmamak için neredeyse 70 yıldır bir 'deli gömleği' dikmeye çalışıyorlar ama bu millet buna izin vermiyorlar. Şükürler olsun ki bütün imkansızlıklar içerisinde izin vermedi. Türkiye Yüzyılı, ekonomik değer üretmenin, dünyada ekonomik değer üretmeye dönüşmenin adı olacak."

Yanık, konuşmasının ardından katılımcılarla sohbet etti, talepleri dinledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Kadirli'de esnaf ve sanayicilerle buluştu:
YEREL HABERLER Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Kadirli'de ...
Osmaniye'de yolda düşürülen altınlar sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Osmaniye'de yolda düşürülen altınlar sahibine teslim ...
Osmaniye'de liselilerin ürettiği elektrikli araç "Pars 2023", TEKNOFEST'te yarışacak
YEREL HABERLER Osmaniye'de liselilerin ürettiği elektrikli araç ...
Kontrolden çıkan hafif ticari araç sulama kanalına düştü; karı- koca öldü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan hafif ticari araç sulama kanalına ...
Osmaniye'de sulama kanalına devrilen araçtaki çift öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Osmaniye'de sulama kanalına devrilen araçtaki çift ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.