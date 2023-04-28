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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Yanık, Osmaniye'de tarım işçileriyle çilek topladı

AA

Bakan Yanık, Osmaniye'de tarım işçileriyle çilek topladı

OSMANİYE (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye'de tarım işçilerini ziyaret ederek onlarla çilek topladı.

AK Parti'nin Osmaniye milletvekili adayı Yanık, merkez Yenimahalle'de çilek üretimi yapan bir firmayı ziyaret ederek çilek toplayan işçilerle bir araya geldi.

Yanık, burada yaptığı konuşmada, Çukurova'nın bereketli topraklara sahip olduğunu anlattı.

Çukurova'da üretilen her şeyin bütün Türkiye'ye hatta dünyaya yayıldığını, bölgede üretilen çileğin de Rusya ve Avrupa'ya gönderildiğini aktaran Yanık, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hem tarımsal üretimimizi hem sizlerin çalışma imkanlarını genişleterek, daha geniş alanlarda, daha büyük istihdamlar oluşturarak, daha kolay çalışma şartları içerisinde bu süreçleri hep beraber devam ettireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Bakan Yanık, Osmaniye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönlünde ayrı bir yeri olduğunu belirtti.

Yanık, çilek üretimi yapan ve 1500 kişiye istihdam sağlayan firma yetkililerine teşekkür etti.

İlerleyen yıllarda dünyada gıdayla ilgili kriz dönemleri düşünüldüğünde, bir avuç toprağı dahi işlemenin ne kadar kıymetli olduğunu herkesin fark edeceğini belirten Yanık, "Bu alanda hem çalışan arkadaşlarımızı hem çiftçilerimizi hem işletme sahiplerimizi ayrı ayrı desteklemeye, onlara destek sağlamaya, şartlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte hep beraber yine bir araya gelerek, konuşarak, birlikte üretmeye, birlikte çoğaltmaya, Osmaniye'mize, memleketimize daha çok katkıda bulunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Yanık, yaklaşan seçim gününü hatırlatarak, tarım işçilerinden destek beklediklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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