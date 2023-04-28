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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Derya Yanık, Osmaniye'de kadınlarla buluştu

AA

Bakan Derya Yanık, Osmaniye'de kadınlarla buluştu

OSMANİYE (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye'de kadınlarla bir araya geldi.

AK Parti'nin Osmaniye milletvekili adayı Yanık, AK Parti İl Kadın Kolları tarafından Vatan Mahallesi'nde düzenlenen programda kadınlarla buluştu.

Buradaki konuşmasında Yanık, kendilerinin şu anda yaptıkları mahalle toplantısını muhalefet lideri ve yanındakilerin miting olarak yaptığını söyledi.

Kendilerinin 21 senedir AK Parti olarak sadece milletle yürüdüklerini belirten Yanık, "Sadece milletle, başka kimse yok. Allah'ın yardımı, milletin teveccühü başka bir destek yok arkasında ve millet sahip çıktığı sürece de elhamdülillah hiç sırtı yere gelmedi. Onun için hepinize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kadınların önemine dikkati çeken Yanık, onların AK Parti'yi bugünlere taşıdığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaset yolculuğunda da onu hiç yalnız bırakmadığını söyledi.

Seçim beyannamelerinde bazı taahhütlerin, millete verdikleri sözlerin olduğunu belirten Yanık, bu kapsamda ev hanımlarına emeklilik imkanı geleceğini vurguladı.

Kadınların "vur vur inlesin, bay Kemal dinlesin" tezahüratları karşısında Bakan Yanık, "İnşallah dinliyordur da hiç sanmıyorum. Arada kopya çekiyor ama bak onu söyleyeyim. Bizim vaatleri, hatta vaat de değil, bizim yıllardır zaten uyguladığımız birtakım çalışmaları böyle adını değiştirip vaat olarak sunuyorlar. Öyle bir enteresan kopyacılıkları var ama biz işimize bakacağız." diye konuştu.

Geçmişteki gazete haberlerinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "bayramdan önce işçiye maaş veremeyeceğiz, bayramdan sonra Allah kerim" şeklinde açıklamalarının olduğunu hatırlatan Yanık, şunları kaydetti:

"Biz şimdi ne yapıyoruz? Maaşını normal zamanında vatandaşımızın, bütün çalışanların hatta bayram ve benzeri gibi durumlar varsa öncesinden... Artı bir şey daha yapıyoruz, sadece maaş değil, artı bir de ikramiyelerini veriyoruz. Emekliye ayrı, çalışana ayrı ikramiyelerini veriyoruz. Milletin, kazandığını millete geri veriyoruz. Milletin imkanlarını millete geri veriyoruz."

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