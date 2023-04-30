Suriye'deki patlamada şehit olan polis memuru Resul Barutçu'nun ailesine acı haber verildi

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OSMANİYE (AA) - Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki polis noktasında patlayıcı malzemelere müdahale ederken yaşanan patlamada şehit olan polis memuru Resul Barutçu'nun Osmaniye'deki babaevine acı haber ulaştı.

Gebeli Mahallesi'nde yaşayan baba Remzi ile anne Döndü Barutçu'ya haberi emniyet yetkilileri, sağlık görevlileri eşliğinde verdi.

Ardından Belediye Başkanı Kadir Kara ile İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, evlerini ziyaret ettikleri aileye taziyelerini iletti, Barutçu çiftini teselli etmeye çalıştı.

Ailenin evine Türk bayrağı asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu.

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Resul Barutçu'nun cenazesinin yarın öğle namazı sonrası Asri Mezarlık'taki Garnizon Şehitliği'ne defnedileceği öğrenildi.

Şanlıurfa Akçakale sorumluluk bölgesindeki Tel Abyad'da PKK-PYD terör örgütünün yapmayı planladığı bombalı saldırı eylemlerinde kullanacağı patlayıcı malzemelere müdahale esnasında patlayıcılar infilak etmiş ve olayda 2 polis memuru ile 1 yerel polis şehit olmuş, 11 polis memuru yaralanmıştı.



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