Osmaniye'de bulunan 2 baykuş yavrusu bakımlarının ardından doğaya salındı

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de vatandaşlar tarafından bulunan 2 baykuş yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğündeki bakımlarının ardından doğal yaşam ortamlarına bırakıldı.

Merkeze bağlı Dereli köyünde 2 baykuş yavrusu bulan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezine getirilerek ilk kontrolleri yapılan yavrular, koruma altına alındı.

Doğada yaşayacakları erginliğe ulaşan baykuş yavruları, bakımlarının ardından Kastabala Kuş Cenneti'nde doğal yaşam ortamına salındı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.