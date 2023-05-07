Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Osmaniye'de konuştu:

OSMANİYE (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bugün artık Gabar'da petrol çıkarmaya başladık. Karadeniz'de gaz çıkmaya başladı. Yumurtalık'ta petrol çıkmaya başladı. Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama çalışmalarımız devam ediyor. Nasıl oldu? Demek ki yerin altında zenginlik varmış, aradığınızda buluyormuşsunuz." dedi.

AK Parti Osmaniye Milletvekili adayı Yanık, merkeze bağlı Çardak köyünde vatandaşlara hitabında bu yılın kasımında AK Parti'nin 21. yılını kutlayacağını söyledi.

AK Parti'nin 20 yıldır milletin teveccühünü kazandığını belirten Yanık, "14 Mayıs'a 6 gün kaldı. Cumartesi propaganda yasakları var. Aslına bakarsanız dolu dolu geçirecek 5 günümüz kaldı. Bu 5 gün içerisinde yine Osmaniyeli hemşerilerimize partimizi, Cumhurbaşkanı'mızın hizmetlerini, gelecek vizyonumuzu, misyonumuzu anlatmayı ve yolumuza devam etmeyi sürdüreceğiz." dedi.

- "Türkiye 20 yılda bütün öz kaynaklarını geliştirdi"

Konuşmasında muhalefet partilerini eleştiren Yanık, Türkiye'nin 20 yıldır yaşadığı aydınlanmayı muhalefet partilerinin karartmaya çalıştığını dile getirdi.

Muhalefet partilerinin Türkiye'yi tekrar 1990'lı 2000'li yıllara döndürmek istediğini belirten Yanık, şöyle devam etti:

"Tekrar Türkiye'nin ekonomisini batırmak isteyen, 'Yurt dışından şu kadar dolar, bu kadar dolar bulacağım' gibi boş vaatlerle bir göz boyamacılık yapmaya kalkan bir muhalefet var karşımızda. Oysa Türkiye o günden bugüne 20 yılda bütün öz kaynaklarını geliştirdi. 20 yıl önce Irak'a, İran'a ticaret için giden ağabeylerimiz, 'Sınırın o tarafından petrol fışkırıyor, burada niye çıkmıyor' diye söylenirdi. Bugün artık Gabar'da petrol çıkarmaya başladık. Karadeniz'de gaz çıkmaya başladı. Yumurtalık'ta petrol çıkmaya başladı. Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama çalışmalarımız devam ediyor. Nasıl oldu? Demek ki yerin altında zenginlik varmış, aradığınızda buluyormuşsunuz."

- "Türkiye'nin enerji çeşitliliğine ihtiyacı var"

Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne değinen Yanık, "Türkiye'nin enerji çeşitliliğine ihtiyacı var. Doğal gazınız yok, yani şimdiye kadar yoktu, Karadeniz'de çıkardık. Petrolümüz yoktu, yeni çıkarmaya başladık. Dolayısıyla enerjide dışa bağımlı bir Türkiye vardı. İran, Rusya gazı kesse üşürdük. Elektrik üretiminin bir kısmını hidroelektrikten sağlıyoruz. Onun da kapasitesi belli. Dolayısıyla enerjiyi çoğaltmamız lazım. Nükleer santral, Allah gani gani rahmet etsin maalesef onu da bir türlü rahat bırakmayan bir muhalefet vardı, Turgut Özal'ın hayaliydi. İktidara geldiğinde 1983'te nükleer santral kurulması gerektiğini dile getirdi, ama yaptırabildi mi? Yaptırmadılar. Ne zamana kadar? Cumhurbaşkanı'mıza kadar. Peki ne olacak bu nükleer santral? Enerji maliyetini yüzde 10 azaltacak bir şeyden bahsediyoruz. Sadece bir santralle." değerlendirmesinde bulundu.

Muhalefet partilerinin seçim vaatlerinin yapılan hizmetleri bozmak üzerine olduğunu vurgulayan Yanık, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin 20 yıldır emek emek biriktirdiği her kazanımı bozmak ve yıkmak üzerine bir siyaset inşa ediyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Buna bu millet Allah'ın izniyle izin vermeyecek. Bu millet izzetinefsini ayaklar altına almak isteyen hiç kimseye bugüne kadar müsaade etmedi, etmeyecek. Terör odaklarını arkasına alarak millete parmak sallayanlara da müsaade etmeyecek."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.