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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye'de vatandaşlara hitap etti:

AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye'de vatandaşlara hitap etti:

OSMANİYE (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gabar Dağı'ndaki yeni petrol rezervi keşfine ilişkin, "Allah nasip ederse inşallah önümüzdeki süreçte dün ürperdiğimiz, her gün bir şehit haberi, her gün bir pusu haberi, her gün bir çatışma haberi gelen Gabar, bundan sonra zenginliğin adı olacak." dedi.

AK Parti'nin Osmaniye milletvekili adayı Derya Yanık, merkeze bağlı Cevdetiye beldesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Bakan Yanık, 14 Mayıs'ta ülkenin, çocukların, gençlerin geleceğini kuracak bir seçimin yapılacağını söyledi.

Türkiye'nin terörle mücadelesine değinen Yanık, "Kendi topumuzu, tankımızı, İHA'mızı, SİHA'mızı yapınca, kendi savunma sanayi ürünlerimizi yapınca, kendi uydumuzu uzaya gönderince terörle mücadeleden de hamdolsun sonuç almaya başladık. Ama o güne kadar doğuya, güneydoğuya askere giden bir çocuğumuzun arkasından 'Aman gitti, gelecek mi acaba? Sağ mı gelecek? Şehit mi gelecek?' Ya da ne olacak diye kara kara düşünürdük." diye konuştu.

- "Gabar, bundan sonra zenginliğin adı olacak"

Bakan Yanık, terörle anılan Gabar'dan artık petrol çıkarılmaya başlandığını belirterek, şöyle devam etti:

"15-20 sene önce, buralardan Irak'a, İran'a çok kamyon giderdi. Gidenler, 'Adamlar ne kadar zengin. İşte bak adamların petrolü var. Sınırın öte tarafından çıkıyor da bu tarafından niye çıkmıyor?' diye büyüklerimiz konuşurdu. Ha niye çıkmıyordu, çünkü aramıyordun. Var olanı çıkarmıyordun, uğraşmıyordun. Bundan 10 sene önce adını duyunca tüylerimizin diken diken olduğu Gabar'da şimdi petrol çıkıyor. Üstelik tek bir kuyudan Türkiye'nin geri kalan kısmının tamamından daha fazla petrol çıkıyor. Allah nasip ederse inşallah önümüzdeki süreçte dün ürperdiğimiz, her gün bir şehit haberi, her gün bir pusu haberi, her gün bir çatışma haberi gelen Gabar, bundan sonra zenginliğin adı olacak."

Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütünün, muhalefetin adayını açık açık desteklediğine dikkati çeken Yanık, "Ancak daha üzücü olanı, muhalefetin adayı da çıkıp terör örgütüne demiyor ki, 'Arkadaş sen kimsin de bana destek veriyorsun? Ben senin desteğini istemiyorum. Ne cüretle işte bize bu açıklamayı yaparsınız' demiyor. Peki muhalefetin adayını terör örgütü niye destekliyor? Hangi vaat karşılığında? Abdullah Öcalan serbest kalacakmış, Selahattin Demirtaş serbest kalacakmış. Değerli arkadaşlar, bu seçim bu kadar net." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye Yüzyılı'na hadi diyeceğiz"

AK Parti hükümetlerinin Osmaniye ve bölgeye yaptığı yatırımları da anlatan Bakan Yanık, sağlıktan eğitime yoldan köprüye baraja ve sosyal hizmetlere kadar ihtiyaç duyulan çalışmaların gerçekleştirildiğini söyledi.

AK Parti döneminde vatandaşa hizmet zihniyetinin ve bakışının değiştiğini aktaran Yanık, şunları kaydetti:

"Bizim vatandaşımız artık devletin sürekli terbiye ettiği, sürekli sırtında sopa kırdığı bir vatandaş değil, tam tersi devletin kendisini beğendirmeye çalıştığı, hizmet ettiği ve hizmet etmekle yükümlü saydığı vatandaş haline döndü. Bunu yapan iradenin adı Recep Tayyip Erdoğan. 'Türkiye Yüzyılı' dediğimiz şey, bu iradenin devam etme isteği. Bu iradeyi devam ettirmek istiyorsak, devletiyle milletinin barıştığı, devletin millete hizmetkar olduğu süreci devam ettirmek istiyorsak, 14 Mayıs seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanı'mıza güçlü bir biçimde yeniden destek olacağız. Parlamentoda Cumhur İttifakı'nı, AK Parti'yi en güçlü milletvekili sayısıyla temsil ettireceğiz. Ve 'Türkiye Yüzyılı'na hadi diyeceğiz. Cumhurbaşkanı'mıza 'Sen yürü, millet yürüsün arkandan' diyeceğiz. Bizim güvendiğimiz iki nokta var, birisi Allah'ın yardımı, ikincisi milletin desteği, başka bir şey yok."

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