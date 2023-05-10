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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Osmaniye'de gençlerle buluştu:

AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Osmaniye'de gençlerle buluştu:

OSMANİYE (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Biz bu bayrağı günün birinde sizlere devredeceğiz. Bir süre sonra sizlerle farklı platformlarda bu ülkeye hizmet ediyor, ülkeyi yönetiyor, ülkenin geleceğiyle ilgili birlikte karar veriyor olacağız." dedi.

AK Parti'nin Osmaniye milletvekili adayı Yanık, Osmaniye'de bir kafede düzenlenen "İlk Oyum AK Parti'ye İlk Oyum Erdoğan"a programında gençlerle bir araya geldi.

Yanık, burada yaptığı konuşmada, kendisinin de ilk oyunu, 1994'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğini söyledi.

O dönemde İstanbul'da belediye başkanını seçtiklerini hatırlatan Yanık, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız da öyle işte yıldızı yeni parlayan genç, cevval bir aday. Biz de arkadaşlarımızla siyaseti, gündemi, bir taraftan adayları takip ediyoruz. İlk oyumuzu Sayın Cumhurbaşkanımıza verdik ama Allah biliyor ya çok da kazanacağından emin değiliz. Yani öyle garanti falan da değil, hatta kimsenin şans tanımadığı bir aday. Cumhurbaşkanımız kazandı, şimdi biz de arkadaşlarla 'Bizim desteklediğimiz aday kazandı' diyoruz."

Oy vermenin bir sorumluluk olduğuna dikkati çeken Yanık, kendilerinin bugüne kadar oylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vererek yollarına devam ettiklerini dile getirdi.

Bakan Yanık, gençlerden oy verirken, tercihlerini yaparken dikkatli ve özenli olmalarını istedi.

"Z kuşağı" tanımına değinen Yanık, "O etiketler bir siyaset ve toplum mühendisliğinin ürünüdür. Çocuklara, gençlere, dünyada bir salgın halinde 'Z kuşağı şöyle olur, böyle isyankar olur, böyle tanımaz, böyle inanmaz' vesaire. Z kuşağı, Y kuşağı yok kardeşim, insan insandır. Hepimiz dünyanın neresinde olursak olalım, yaş dönemlerinin, tecrübenin belli birtakım refleksleri vardır. 'Z kuşağı böyle olur' diyerek bir etiketlemeyle çocukları, gençleri, belli bir davranış biçimine itmek istediler. Ama bizim gençlerimiz o kadar akıllılar ki değer yargılarıyla o kadar barışıklar, yaşadıkları toplumla, toplumun değeriyle, insanın değer yargılarıyla o kadar barışıklar ki öyle Z kuşağı, Y kuşağı yok, alfa yok. Bunların hepsini ellerinin tersiyle ittiler." değerlendirmesinde bulundu.

- "Biz bu bayrağı günün birinde sizlere devredeceğiz"

Gençlere ilk kez oy kullanmanın önemini anlatan Yanık, şunları kaydetti:

"İlk oyla beraber, bundan sonra sosyal, siyasal hayatın içerisinde, siyasal hayata katılan gençler, yetişkinler olarak, hayatı, sistemi, siyaseti, devleti, hükümeti belirleyen, şekillendirenler olarak bir yolculuğa çıkıyorsunuz. İlk oy vermenin aslında böyle bir belki mukaddime olma, yani bir bismillah, ilk adım olma özelliği de var. Bundan sonraki süreçte, hayatınız boyunca hep bir tercih ve tercihler içerisinde olacaksınız. Biz, bu bayrağı günün birinde sizlere devredeceğiz. Bir süre sonra sizlerle farklı platformlarda bu ülkeye hizmet ediyor, ülkeyi yönetiyor, ülkenin geleceğiyle ilgili birlikte karar veriyor olacağız. Dolayısıyla bugünden sonra yaşadığımız ülkenin, toprağın, inandığımız değerlerin farkında ve sadece ülkemiz değil, insanlık için de değer üreten gençler olarak yolunuza devam etmenizi ümit ve temenni ederim. Çünkü biz inancımızdan, geleneğimizden taşıdığımız mirasla herhangi bir iyiliği sadece kendisi için değil, bütün insanlık için, özellikle mazlum ve mağdurlar için isteyen bir toplumuz."

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