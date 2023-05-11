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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, İnce'nin adaylıktan çekilmesini değerlendirdi:

AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, İnce'nin adaylıktan çekilmesini değerlendirdi:

OSMANİYE (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin, "Bugün bir kaset kumpasıyla ana muhalefet partisinin başına geçenler, bir başka cumhurbaşkanı adayını da yine kaset kumpasıyla çekilmek zorunda bıraktılar. Bunların huyu, tavrı değişmez. Bunların demokrasi dediği şey kendileri içindir." dedi.

AK Parti'nin Osmaniye milletvekili adayı Yanık, Kadirli ilçesi eski otogar alanında vatandaşlarla bir araya geldi.

Yanık, konuşmasında, AK Parti olarak milletin göz hizasında olduklarını söyledi.

Millete asla yukarıdan bakmadıklarını aktaran Yanık, "Asla millete tepeden bakanlardan olmadık. Her zaman göz hizasında gönül gönüle kalp kalbe olduk. Bundan sonraki süreçte de bundan önce olduğu gibi yine beraber yolumuza devam edeceğiz. Kadirli'miz, Osmaniye'miz ve Türkiye için 85 milyon vatandaşının mutluluğu, huzuru, güvenliği için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

AK Parti'nin 20 yıldır "Yapılamaz." denilen bütün hizmetleri üretip ortaya koyduğunu dile getirerek Osmaniye'deki çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

- "Demokrasi dedikleri şey, maalesef kumpaslardan başka bir şey değildir"

Yanık, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine değinerek şöyle konuştu:

"Bugün bir kaset kumpasıyla ana muhalefet partisinin başına geçenler, bir başka cumhurbaşkanı adayını da yine kaset kumpasıyla çekilmek zorunda bıraktılar. Bunların huyu, tavrı değişmez. Bunların demokrasi dediği şey kendileri içindir. Bunların insan hakları dediği şey kendileri içindir. Bunların zenginlik dediği, milletin zenginliğini 3-5 tane oligarkın cebine hortumlamaktır. Bunlar kendilerinden başka kimseyi düşünmezler. Bunların ahlak dedikleri şey kendileri içindir. Demokrasi dedikleri şey, maalesef kumpaslardan başka bir şey değildir. O yüzden Türkiye 14 Mayıs 2023 itibarıyla geleceğini oyluyor. Türkiye evlatlarının, milletinin, yer altı, yer üstü zenginliğini milletin cebine koyup koymamayı oyluyor. Millet, kendi geleceğini, kendisinin evlatlarının elinde tutmayı oyluyor. Aksi halde gerçekten içeride ve dışarıda her türlü gayri ahlaki, her türlü kumpası, her türlü fenalığı Türkiye düşmanlarıyla beraber iş tutmayı mübah gören bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bu milletin artık kendi iradesini kendisinin ortaya koyması, değerlerine, örfüne, geleneğine uygun bir biçimde ahlaklı, başı dik, onuru ak bir biçimde dünya sahnesinde yer alması, bu milletin iradesinin birtakım kumpaslarla, manipülasyonlarla, Ali Cengiz oyunlarıyla ifsat edilmemesi gerekiyor."

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