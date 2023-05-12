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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Osmaniye'de vatandaşlara hitap etti:

AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Osmaniye'de vatandaşlara hitap etti:

OSMANİYE (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin, "Bize karşılar tamam da kendi içlerinden çıkan 50 yıllık Cumhuriyet Halk Partili bir ismi kaset kumpasıyla siyasetin dışına ittiler." dedi.

AK Parti'nin Osmaniye milletvekili adayı Yanık, Düziçi ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Yanık, muhalefet partilerini eleştirerek, onların tek vaatlerinin yapılan hizmetleri yıkmak olduğunu söyledi.

Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki projelerinin muhalefeti rahatsız ettiğini belirten Yanık, şöyle devam etti:

"İHA ve SİHA'lar sayesinde 40 binden fazla insanın ölmesine yol açan terör örgütünün belini kırdık. Savunma sanayisini havada, karada, denizde ayrı ayrı geliştirdiğimiz için terör örgütü bugün burnunu Kandil'den çıkaramaz hale geldi ama o, terör örgütüyle iş tutup yeniden canlandırmaya çalışanlar, 'İHA'nın, SİHA'nın 15 Mayıs'tan sonra adını duymayacaksın. TCG Anadolu'yu görmeyeceksin' diyor. Akkuyu'ya karşılar. Enerji üretimi, bir süre sonra üretime geçecek. Nükleer santral bittiğinde ve üretime geçtiğinde ne olacak biliyor musunuz? Bütün Türkiye'nin enerji maliyeti yüzde 10 azalacak. 100 lira vereceksen 90 lira vereceksin. Karadeniz doğal gazını çıkardık. Düne kadar yoktu. Hala inkar ediyorlar. Diyorlar ki 'Rusya'dan boruyla getirdiniz'. Bu kadar gerçekten kopuk, dünyadan bihaber bir muhalefetle karşı karşıyayız. Üzerine binip Osmaniye'ye geldiğimiz, sizlerin bizi karşıladığınızda içinde olduğumuz yerli aracımız Togg'un bile üretilmediğini, fabrikasının yalan olduğunu, İtalya'dan getirildiğini söylüyorlar. Bu kadar gerçekten uzaklar. Bu kadar bu milletin sevincine uzaklar. Bu kadar bu milletin sevincini paylaşmaktan utanan bir gruptan bahsediyoruz."

- "Cumhuriyet Halk Partili bir ismi, kaset kumpasıyla siyasetin dışına ittiler"

Yanık, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine de değinerek, şunları kaydetti:

"Bize karşılar tamam da kendi içlerinden çıkan 50 yıllık Cumhuriyet Halk Partili bir ismi, kaset kumpasıyla siyasetin dışına ittiler. Tıpkı 12 yıl önce genel başkanlarına yaptıkları gibi. Türkiye'nin geleceğini eğer aydınlık bir gelecek haline dönüştüreceksek, bu milletin evlatlarını özgür, mutlu, huzurlu, güvenli bir Türkiye'nin içerisinde büyümelerini sağlamak istiyorsak, bu milletin vatansever evlatlarının bir araya geldiği hukukun, hakkaniyetin üstün tutulduğu Türkiye'yi beraber devam ettirmemiz lazım. Terör örgütleriyle iş tutan 'Kılıçdaroğlu seçilmezse Türkiye'de iç savaş çıkar.' diyen PKK elebaşlarına, 'Hadi oradan sen kimsin?' diyemeyen, 'Tabii ki Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz, o kazandığında Apo'yu salıverecek, Demirtaş'ı salıverecek.' diyen PKK elebaşlarına, 'Hadi oradan sen kimsin? Bizim böyle bir taahhüdümüz olamaz.' diyemediler diyemezler."

Bakan Yanık, yapılan hizmetleri yıkmak isteyenlere fırsat vermeyeceklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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