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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, oyunu Osmaniye'de kullandı:

AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, oyunu Osmaniye'de kullandı:

OSMANİYE (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu Osmaniye'de kullandı.

AK Parti'nin Osmaniye milletvekili adayı Yanık, Raufbey Mahallesi'ndeki Şehit Bekir Evran İmam Hatip Ortaokulunda 1328 numaralı sandıkta oy verdi.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Yanık, öncelikli çaba ve isteklerinin milletin iradesinin en güzel, doğru, sakin ve güvenli biçimde sandığa yansıması olduğunu söyledi.

Yanık, milletin vereceği kararın başlarının üzerinde olduğunu ifade eden Yanık, "Ama biz inanıyoruz ki bugün de sandık bölgelerinden aldığımız sonuçla inşallah Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Önemli olan seçmenlerin güvenlik içinde, son derece kolay biçimde oylarını kullanmaları." dedi.

Oy kullanacak vatandaşlara çağrıda da bulunan Yanık, şunları kaydetti:

"Lütfen bütün vatandaşlarımız, görüşleri, kanaatleri, tercihleri ne olursa olsun gitsinler ve oylarını kullansınlar çünkü tercihin, milletin iradesinin tam olarak sandığa yansıması bizim için çok önemli. 20 sene boyunca bunu savunduk. Halen savunmaya devam ediyoruz. Tekrar ben Osmaniye'mize, milletimize, ülkemize, bütün insanlığa 2023 seçimlerinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."


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