Osmaniye'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çarpışan iki otomobilden birinin sürücüsü yaşamını yitirdi, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Nusret Aslan idaresindeki 44 DK 999 plakalı otomobil, Kadirli-Adana karayolu Aydınlar köyü yakınlarında karşı yönden gelen Mehmet Ali Topal idaresindeki 31 YB 948 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Topal, olay yerinde yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarılarak Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





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