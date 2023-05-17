Osmaniye'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çarpışan iki otomobilden birinin sürücüsü yaşamını yitirdi, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Nusret Aslan idaresindeki 44 DK 999 plakalı otomobil, Kadirli-Adana karayolu Aydınlar köyü yakınlarında karşı yönden gelen Mehmet Ali Topal idaresindeki 31 YB 948 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücülerden Topal, olay yerinde yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarılarak Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.