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Bakan Yanık, Osmaniye'de teşkilat buluşmasında konuştu:

AA

Bakan Yanık, Osmaniye'de teşkilat buluşmasında konuştu:

OSMANİYE (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Gönlümüz 14 Mayıs'tan daha rahat. Çünkü gerçekten her seferinde durduğumuz yerin ve liderimizin ne kadar kıymetli olduğunu her gün, her saniye, her sözleriyle bize gösteren bir muhalefet var." dedi.

Bakan Yanık, Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Teşkilat Buluşması'nda, milletvekili seçiminin tamamlandığını, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yüksek bir oy oranıyla tekrar cumhurbaşkanı seçeceklerine inandıklarını aktaran Yanık, şöyle konuştu:

"Şu anda odaklanacağımız tek bir şey var; o da Cumhurbaşkanı'mızın seçilmesi, birincisi bu. Odaklanacağımız mesele tekleşti ve yoğunlaştı. İkincisi, nihayetinde 14 Mayıs'ta hangi sandıkta ne kadar varız, ne kadar yokuz, bunu da görüyoruz. Artık elimizde önemli bir veri var. Dolayısıyla nereden başlayacağımızı, nerelerde eksiğimiz olduğunu da biliyoruz. Buralara yoğunlaşmak mümkün. Üçüncüsü, Sayın Cumhurbaşkanı'mız da ifade ettiler; bu süreç içerisinde kampanya vesaire mitingler olmayacak, daha çok zatıalilerinin ifade ettiği birebir çalışma olacak. 'Adam adama markaj' deyim yerindeyse. Bizim AK Parti olarak aslında en iyi olduğumuz çalışma biçimidir. Birebir, insanla temas bizim en iyi olduğumuz noktadır."

Yanık, Cumhur İttifakı olarak Meclis'te gözle görülür bir çoğunluğu elde ettiklerini anımsatarak, "Cumhurbaşkanlığı seçimini alamadığınız takdirde, Meclis'te çoğunluğunuzun olması bir yere kadar bir anlam ifade eder. Şükürler olsun ilk turda milletimiz aslında gönlünün açık ara Cumhurbaşkanı'mızdan yana olduğunu, biraz kafasının karıştığını ifade etti. Elimizden geldiği kadar Sayın Cumhurbaşkanı'mızı yüzde 50'nin fevkalade üstüne çıkararak, sanki birinci turmuş gibi açık ara bir oy oranıyla seçtirip inşallah yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Gönlümüz 14 Mayıs'tan daha rahat"

Muhalefeti eleştiren Bakan Derya Yanık, şunları kaydetti:

"Her yeni sınamada niye Cumhurbaşkanı'mıza sarılmamız gerektiğini önümüze koyan bir muhalefet var. Birinci turun sonuçlarına bakın. Osmaniye depremzede bir bölge değil mi? Birinci turun sonuçlarında çıkan şeyi görüyorsunuz değil mi? Tekirdağ'da, Bolu'da, şurada, burada... Depremzedeleri kaldıkları otellerden çıkaran CHP belediyeleri. Niye? Efendim deprem bölgelerinde Kılıçdaroğlu'na yeterince oy çıkmamış. Bakın her yeni sınamada Sayın Cumhurbaşkanı'mızın nasıl bir devlet adamı olduğunu, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde AK Parti'nin 20 yıldır sosyal devleti, merhameti, şefkati, adaleti nasıl tesis ettiğini ortaya koyan gerçeklerle karşı karşıya kalıyoruz. Depremzedelere söylemedik, etmedik hakaretler bırakmadılar. Düne kadar sığınmacılara etmedik hakaretler bırakmıyorlardı. Kendilerinden olmayan, kendilerini onaylamayan, kendilerine destek olmayan hiç kimseye, ister Türk, ister sığınmacı, ister yabancı, ister yerli, ister vatandaş, ister seçmen kim olursa olsun sıfatına, unvanına bakmaksızın hakaret eden, dışlayan, ötekileştiren, adeta bir avuç suya muhtaç kalsa 'oh çekecek' bir yapı var karşımızda. O yüzden tercihimizin ve durduğumuz yerin doğruluğunu bir kez daha onaylamış olmanın gönül rahatlığıyla, gönlümüz 14 Mayıs'tan daha rahat. Çünkü gerçekten her seferinde durduğumuz yerin ve liderimizin ne kadar kıymetli olduğunu her gün, her saniye, her sözleriyle bize gösteren bir muhalefet var."

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