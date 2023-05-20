Bakan Yanık, AK Parti'nin seçim koordinasyon merkezinde konuştu:

OSMANİYE (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Şükürler olsun ki son derece yoğun bir oy oranıyla milletimiz gönlünün Cumhurbaşkanımızdan yana olduğunu ama birazcık kafasının karıştığını ifade etmiş oldu. Şimdi biz bu bir haftalık süre içinde inşallah bu kafa karışıklığını da gidereceğiz ve yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Bakan Yanık, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde AK Parti'nin seçim koordinasyon merkezini ziyaretinde bir araya geldiği partililere hitap etti.

Cumhur İttifakı olarak 14 Mayıs'taki seçimde Meclis'te çoğunluğu yakaladıklarını anımsatan Yanık, şimdi asıl hedeflerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçtirmek olduğunu vurguladı.

Yanık, bu hedefi gerçekleştirmek için çalışacaklarını anlatarak, "Şöyle bir avantajımız var, şükürler olsun ki son derece yoğun bir oy oranıyla milletimiz, gönlünün Cumhurbaşkanı'mızdan yana olduğunu ama birazcık kafasının karıştığını ifade etmiş oldu. Şimdi biz bu bir haftalık süre içinde inşallah bu kafa karışıklığını da gidereceğiz ve yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Son günlerde depremzede vatandaşlara yönelik hakaretlerin herkesin vicdanını derinden yaraladığını ifade eden Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Osmaniye de deprem bölgesi. Kadirli'de de hasarlı binalar var ama elhamdülillah can kaybı yok. Osmaniye merkeze gittiğinizde 1000'in üzerinde insanımız canını kaybetti. Deprem bölgesiyiz yani. Bu psikolojiyi çok iyi bilen insanlarız. Yapmadıkları yardımlar için bile hesap soran, yani 'keşke ölseydiniz' diyen, maalesef daha ağır hakaretler eden bir muhalefet var karşımızda. Bunlar kendilerinden olmayan, kendilerini desteklemeyen, kendilerinin yanında vaziyet almayan hiç kimseye, hiçbir yakınlık ve insanlık duygusuyla bağlı olmayan bir kitle."

- "Büyük bayramı 28 Mayıs akşamı beraber yapacağız"

Bakan Yanık, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 55'ten daha fazla oy alması için çalışacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İki hedefimiz var şu anda. İlki, ilk turda sandığa giden seçmenimizi tekrar sandığa götürmek. İkincisi, ilk turda bir şekilde bizi tercih etmemiş seçmene kendimizi anlatmak. Bunun ikisini gerçekleştirdiğimizde Allah'ın izniyle hakikaten yüzde 55 işten bile değil. Zaten yüzde 49,5 cepte. Bir şekilde çeşitli sebeplerle dağılmış olan seçmen, şu anda iki aday var ve iki aday arasında tercih yapacak. Bizi tercih edeceğine ilişkin ciddi bir eğilim zaten gösterdi seçmenimiz. Vatandaşımıza ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı ve bu süreçte sayın Cumhurbaşkanı'mızın, AK Parti iktidarlarının vatandaşımıza yaklaşımı, sosyal devlet ilkesi, o merhametli, şefkatli, devlet elinin uzanması gerektiğini bir kez daha anlatacağız. Dolayısıyla inşallah ondan sonra asıl büyük kutlamayı, büyük bayramı 28 Mayıs akşamı beraber yapmış olacağız."





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