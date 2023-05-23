GÜNCELLEME - Osmaniye'de fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Merkeze bağlı Sakarcalık köyünde öğle saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, ekili araziler su altında kaldı. Köyde bazı evleri de su bastı.



Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, vatandaşlara yemek dağıttı. Yola devrilen ağaçlar da ekiplerce kaldırıldı.

Vali Erdinç Yılmaz, fırtına ve sağanağın etkilediği Sakarcalık köyünde incelemelerde bulundu.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sakarcalık köyümüzde çok ciddi bir fırtına ve hortum meydana geldi. Maalesef çam ağaçlarını yıkıp geçti. Bu ağaçların bir kısmı sulama kanalının içine devrildiği için su taşkınına neden oluyor. Şu anda taşkına neden olan suyun çekilmesi için çalışmalarımız devam ediyor, gerekli müdahalelerimiz yapıldı. Allah çok büyük bir afetten köylümüzü, bizleri korudu. Burada etkilenen vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."



Vali Yılmaz, "Üzüldüğümüz hususlardan birisi, bir araç yolda seyir halindeyken ağacın devrilmesi sonucu 3 vatandaşımız yaralandı. Şu anda tedavileri devam ediyor. Bu vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Allah böyle afetlerden ülkemizi, Osmaniye'mizi korusun." ifadelerini kullandı.

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