Osmaniye Valisi Yılmaz, basın mensuplarıyla bir araya geldi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Vali Yılmaz, Karaçay Kültür Parkı'nda düzenlenen toplantıda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Osmaniye'de yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kentte 11 bin 600 kalıcı konutun yapılmasının hızla devam ettiğini ifade eden Yılmaz, "İl genelinde 687 yıkılan binanın enkazı kaldırıldı. 488 acil yıkılacak binanın yıkımını yaptık ve enkazını kaldırdık. 9 bin ağır hasarlı binamızın yıkım ve enkaz kaldırma işlemine başladık. Onları da 3 ay içinde inşallah tamamlayacağız. Hemşerilerimize sağlanabilecek bütün desteklerin sağlanması hususunda büyük bir gayretle çalışıyoruz." dedi.

Yılmaz, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



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