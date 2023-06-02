Osmaniye'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlandı

AA

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Osmaniye'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Şehit Halis Şişman Halk Eğitimi Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte halk oyunları ekibi gösteri sundu. Müzik dinletisinin ardından kursiyerlerin çalışmalarının yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Kadirli Şehit Halis Şişman Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tahir Tarhan, etkinlikte, örgün eğitim dışında bireylerin ilgi, istek, yetenek ve beklentilerine yönelik düzenlenen kurslara her yıl ilginin yoğun olduğunu söyledi.

Yıl boyunca birbirinden önemli kursları açarak gençlere ve kursiyerlere önemli katkılarının olduğunu dile getiren Tarhan, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliğe Kadirli Kaymakamı Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız ve diğer ilgililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kadirli’de başarılı öğrenciler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Kadirli’de başarılı öğrenciler ödüllendirildi
Ümit Besen'in babası, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ümit Besen'in babası, hayatını kaybetti
Osmaniye'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
YEREL HABERLER Osmaniye'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
FETÖ hükümlüsü, uygulamada yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ hükümlüsü, uygulamada yakalandı
Osmaniye'de Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutladı
YEREL HABERLER Osmaniye'de Galatasaray taraftarları şampiyonluğu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.