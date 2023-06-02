Kadirli’de başarılı öğrenciler ödüllendirildi

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OSMANİYE (AA) - Kadirli ilçesinde, deneme sınavında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu tarafından üçüncüsü gerçekleştirilen Bilge Çocuk Ödüllü Deneme Sınavı'nda dereceye giren öğrenciler için tören düzenlendi.

Okul Müdürü Muzaffer Loğoğlu, 325 kişinin katıldığı sınavda 25 öğrencinin başarılı olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Davut Gökçeli tarafından ödülleri verildi.



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