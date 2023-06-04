Osmaniye'de otomobil ile minibüs çarpıştı, 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, otomobil ile tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Velican Akbıyık'ın (25) kullandığı 80 LD 420 plakalı otomobil, Şehit Mustafa Yağız Mahallesi'nde, Abdullah Doğan idaresindeki, tarım işçilerini taşıyan 01 AEB 115 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler ve minibüsteki 12 tarım işçisi ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Akbıyık, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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