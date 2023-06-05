Kadirli'de Dünya Çevre Günü kutlandı

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte konuşulan rakam

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Levent Sağmen Sokağı'nda başlayan etkinlikte Kaymakam Vehbi Bakır ve Belediye Başkanı Ömer Tarhan, öğrencilerle bir araya geldi.

Hüseyin Kabasakal Parkı'na yürüyen katılımcılar, cadde, sokak ve parklardaki atıkları topladı.

Bakır, etkinlikteki konuşmasında, çevreyi koruma bilincini genç kuşaklara aktarmak istediklerini söyledi.

Programın sonunda çevre temalı yarışmada dereceye giren okullara ödül verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.