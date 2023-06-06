İlkokul öğrencileri "temiz çevre" için atıklardan çeşitli ürünler tasarladı

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OSMANİYE (AA) - MENDERES ÖZAT - Osmaniye'de ilkokul öğrencileri, çevre temizliğine dikkati çekmek amacıyla atıklar ve doğadan topladıkları malzemelerle resim yapıp, oyuncak ve dekoratif ürünler tasarladı.

Kadirli Cengiz Topel İlkokulu öğrencileri, temiz çevre bilinci kapsamında doğada kullanılmayan malzemeler ile evlerindeki plastik şişe, kapak, metal, taş, poşet, tahta ve zarar gören eşyaları sınıf öğretmeni Ayşe Karakuş öncülüğünde oyuncak ve dekoratif ürünlere dönüştürdü.

Yaklaşık 5 ay süren çalışma sonucunda öğrencilerin tasarladığı ürünler, velilerinin de desteğiyle okul koridorunda açılan sergiye taşındı.

- Öğrenciler çevre konusunda bilinçlendi

Sınıf öğretmeni Ayşe Karakuş, AA muhabirine, geri dönüşüm malzemelerinden eserler oluşturduklarını söyledi.

Öğrencilerle bu ürünleri yapmak için uzun süre uğraştıklarını anlatan Karakuş, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz hem eğlendiler hem de bu konuda bilinçlendiler. Bu çalışmamızla amacımız sadece bir şeyler ortaya koymak değil aynı zamanda çevre duyarlılığı oluşturmak. Çevrede kullanılmayan atık maddeleri değerlendirmek istedik. Öğrencilerimiz bunları güzel tasarımlara dönüştürerek, süs eşyaları, resim ve oyuncaklar yaptı. Veliler de öğrencilerin uzun süre tablet ve bilgisayar kullanmalarından rahatsız oluyorlardı. Ailelerin katılımlarıyla kullanılmayan, geri dönüşümü olmayan plastik ve çevreyi kirleten zararlı maddeleri yararlı maddelere dönüştürmek istedik. Öğrencilerime atılan her şeyin çöp olmadığını ve değerlendirilemeyen kaynaklarımız olduğunu anlattım. Bu maddeleri devletimize milli gelir olarak kazandırmak istedik."

Karakuş, ilçede ilerleyen zamanlarda bir sergi daha açarak bu ürünleri satacaklarını ve elde edilecek gelirle depremden etkilenen öğrencilere kırtasiye malzemeleri alıp destek vereceklerini kaydetti.

- "Hayal gücümüzle güzel eserler ortaya çıkardık"

Öğrencilerden Ekin Dal da evlerindeki atıkları okula götürüp değerlendirdiklerini belirterek, "Kendi hayal gücümüzle güzel eserler ortaya çıkardık. Atık maddelerden yaptığımız eserleri sergiledik. Herkesin evinde atık maddelerden yapabileceği bir şeyler vardır." dedi.

İrem Dolutaş ise sınıf arkadaşları ve ailesiyle atıkları görsel olarak güzel bir hale getirdikleri için mutlu olduklarını vurgulayarak, "Öğretmenimizin desteğiyle güzel vakit geçirdik, eğlendik, ortaya da güzel eserler çıkardık." diye konuştu.

Doğadaki atıkları ve taşları değerlendirerek insanlarda çevre bilinci oluşturmak istediklerini aktaran Melisa Onat da "Taşların sadece taş olmadığını öğrendik. Güzel şeylere çevirdik. Herkesin elinde bulunabilecek boyalarla çizdik, boyadık, eğlendik. Bunu insanlarda çevre bilinci oluşturmak için yaptık." ifadesini kullandı.

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