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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli hokeyciler, Avrupa'da en üst seviyeye ulaşmak için çalışıyor

AA

Milli hokeyciler, Avrupa'da en üst seviyeye ulaşmak için çalışıyor

OSMANİYE (AA) - ÜMİT KAHRIMAN - Osmaniye'de kampa giren A Milli Erkek Hokey Takımı, 23-29 Temmuz'da İrlanda'da düzenlenecek Avrupa C2 Şampiyonası'nda birincilik hedefliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde kampa giren milli takım oyuncuları, günde çift idman yaparak şampiyona hazırlıklarını sürdürüyor.

Milli Takım Başantrenörü Mahmut Yunus Cengiz, AA muhabirine, 8 ülkenin 16 takımla katılacağı şampiyonaya en iyi şekilde hazırlandıklarını anlattı. Çalışmalarının çok yoğun geçtiğini ifade eden Cengiz, "Bu yıl ilk defa C2 şampiyonasında mücadele edeceğiz. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, ilk ikide yer alarak Avrupa'da en üst seviyeye çıkacağız." diye konuştu.

Temmuz ayında da iki kamp yaparak şampiyonanın hazırlıklarını sürdüreceklerini aktaran Cengiz, şöyle devam etti:

"Ülkemiz bu sene Avrupa'da ilk defa C2'de oynayacak. Burası Avrupa'nın en iyi 16 takımının bulunduğu yer, 8 ülke olacak. İlk ikiye giren Avrupa'da en üst seviyeye çıkacak. İnşallah bizimde hedefimiz oraya çıkabilmek. Onun için çok iyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz."

Cengiz, hokeyde elde edilen başarıların tesisleşme sayesinde her geçen gün artmaya devam edeceğini dile getirdi.


- "Olimpiyatlara gitmek istiyoruz"

Türkiye'de hokeyin 2002'de federasyonlaştığını aktaran Cengiz, şöyle konuştu:

"Tesis, sporcu ve altyapı anlamında önemli gelişmeler sağlanmakta. Alınan başarılarla zaten gösteriyor. Özellikle bu sene kadınlar salon 21 yaş altında Avrupa üçüncüsü olduk. Geçen yıl 21 Yaş Altı Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nda en üst lige çıktık. Yani Avrupa'nın ilk 8 takımı arasına girdik. Aynı şekilde A Milli Takımda Avrupa'nın ikinci ligine yükseldi. Avrupa'da birinci ligine çıkmak ardından da olimpiyatlara gitmek istiyoruz. Bunlar kısa vadede gerçekleştirilebilecek işler değil. Tesis sayısı arttığında, altyapılarımızı geliştirdiğimizde inşallah uzun yıllara yayıldığı zaman olimpiyatlarda da bu branşı ülkemiz adına temsil edeceğiz."

Milli takım oyuncularından Müslüm Ekinci, ilk kez katılacakları şampiyonaya iddialı hazırlandıklarını belirtti.

Takımda tecrübeli sporcuların olduğuna dikkat çeken Müslüm, "Genç, dinamik bir ekibiz. İnşallah başarımıza bir yenisini daha ekleyeceğiz. Çalışma ortamımız güzel. Avrupa Şampiyonası'nda da güzel bir derece almayı düşünüyoruz." dedi

Oyunculardan Ömer Faruk Özkan da geçen yıl 21 yaş altında milli takım düzeyinde Avrupa'nın en üst ligine yükseldiklerini, aynı başarıyı İrlanda da tekrarlamak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

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