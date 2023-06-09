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Osmaniye'de polise silah çekip kaçmaya çalışan şüpheli ayağından vuruldu

AA

Osmaniye'de polise silah çekip kaçmaya çalışan şüpheli ayağından vuruldu

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de polisin "dur" ihtarı üzerine önce içinde bulunduğu taksinin sürücüsüne, daha sonra ekiplere silah çekerek gasbettiği araçla kaçmaya çalışan şüpheli, bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı motosikletli polis timleri, kent merkezinde yaptığı uygulamada şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu.

Bu sırada sürücüye tabanca çeken ve aracın koltuğuna geçen şüpheli İ.E'nin taksiyi gasbederek kaçmak istemesi üzerine polis ekipleri, havaya ve aracın lastiğine ateş açtı.

Polislere de silah doğrultan İ.E, bir polis memuru tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Bu sırada araçta bulunan İ.E'nin arkadaşı M.E. ise olay yerinden kaçtı.

Ekiplerin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı İ.E, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaçan zanlı M.E. de saklandığı adreste gözaltına alındı.

İ.E'nin ise tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

Araçta, bir tabanca ve bu silaha ait 12 mermi ile bir miktar eroin, İ.E'nin evinde ise uyuşturucu hap ele geçirildi.

Öte yandan polis ekiplerinin zanlıyı etkisiz hale getirerek araçtan indirmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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