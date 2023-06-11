Osmaniye'de modifiye araç etkinliği düzenlendi

OSMANİYE (AA) - Modifiye araç meraklıları, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.
Kadirli Belediyesince Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi'ndeki alanda organize edilen etkinliğe 17 ilden 1100 araç katıldı.
Sürücüler, farklı renk ve modellerdeki araçlarını sergiledi, gösteri yaptı.
Vatandaşlar da modifiyeli araçların gösterisini cep telefonlarıyla görüntüledi.
Belediye Başkanı Ömer Tarhan, bu yıl ilk kez düzenledikleri etkinliği gelenekselleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.