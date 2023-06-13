Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 21 zanlı tutuklandı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 200 şüpheliden 21'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5-11 Haziran'da kent genelinde asayiş uygulamaları yaptı.

Çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 200 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 21’i tutuklandı.

Uygulamalarda 3 tüfek, 11 tabanca, 3 motosiklet, 46,74 gram esrar, 7,55 gram sentetik uyuşturucu ile çalıntı olduğu belirlenen tablo ele geçirdi.



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