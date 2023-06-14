Osmaniye'de kamyonete çarpan otomobildeki çocuk öldü, 3 kişi yaralandı

Sosyal medyada büyük tepki çekti! Bu nasıl eziyet? İşte ifadeleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kamyonete çarpan otomobildeki çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Şevket Gürz idaresindeki 80 DD 157 plakalı otomobil, Gökçayır köyünün Sabunçayı mevkisinde yol kenarında duran 80 DL 104 plakalı kamyonete çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada otomobildeki Mehmet Sarıoğlu'nun (13) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan Sarıoğlu'nun ağabeyleri İsa (17) ve Yasin Can Sarıoğlu (15) ile dayıları olan sürücü Şevket Gürz, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mehmet Sarıoğlu'nun cansız bedeni de morga götürüldü.

Gürz'ün, yeğenlerini bayram alışverişine götürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.