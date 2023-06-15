Osmaniye'de otomobilin bisiklete çarpması güvenlik kamerasında

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, otomobilin bisiklete çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

E.K. idaresindeki 67 DK 356 plakalı otomobil, Kamil Kara Bulvarı'nda karşıya geçen H.Y'nin (75) kullandığı bisiklete çarptı.

Yaralanan bisiklet sürücüsü, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırıldı.

E.K. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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