Osmaniye Belediyesinden konteyner kentte su sıkıntısı olduğu iddialarına yanıt:

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye Belediyesi, depremzedeler için kurulan Karaçay Konteyner Kenti'nde ve diğer barınma alanlarında an itibarıyla herhangi bir su kesintisinin mevcut olmadığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bazı haber sitelerinde "konteyner kentte suyun kesik olmasının çocuklarda hastalıklara yol açtığı" iddiasının yer aldığı belirtildi.

İddianın doğru olmadığı kaydedilen açıklamada, "Karaçay Konteyner Kenti'nde ve diğer barınma alanlarında an itibarıyla herhangi bir su kesintisi mevcut değildir. Afetzede vatandaşlarımızın barınmakta olduğu konteyner kentte, mevsimsel nedenlerle veya şebekeden kaynaklı bir arıza meydana geldiğinde su ve kanalizasyon ekiplerimizce anında müdahale edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Ekiplerin, haşere ve diğer salgın hastalıklara karşı bölgede düzenli ilaçlama gerçekleştirdiği bilgisi de verilen açıklamada, afetzedelerin bu alanlarda sağlıklı şekilde barınması için her türlü tedbirin alındığı kaydedildi.

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