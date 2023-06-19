Bisikletçiler, "Glütensiz Yaşam Turu" kapsamında Osmaniye’ye ulaştı

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OSMANİYE (AA) - Kocaeli Bisiklet ve Doğa Spor Kulübü (KOBİDOS), bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiği "Glütensiz Yaşam Turu" kapsamında "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'deki çocuklara glütensiz ürünler dağıttı.

Adana'dan yola çıkan kulüp üyesi gönüllü 13 bisikletçi, Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği işbirliğinde farkındalık oluşturmak için özel tasarlanan formalarıyla Osmaniye'ye ulaştı.

Osmaniye Belediyesi Kent Müzesi bahçesinde buluşan gönüllüler, burada çölyak ve PKU hastası çocuklara ekmek, makarna, puding ve atıştırmalıkların bulduğu glütensiz ürün paketleri dağıttı.

KOBİDOS Başkanı Tugay Katar, yaptığı açıklamada, glütensiz yaşam turunun birinci etabı olan Adana-Osmaniye etabının tamamladığını belirtti.

Amaçlarının bölgedeki çölyaklı gençlere ücretsiz ürünler vererek onları unutmadıklarını göstermek olduğunu ifade eden Katar, şunları kaydetti:

"Bizler 13 gönüllü bisikletli olarak Kocaeli'nden Adana'ya geldik ve ilk günde Adana ve Osmaniye etabımızı tamamladık. Yarın da Kahramanmaraş'a gideceğiz. Daha sonraki süreçlerde ise Gaziantep, Kilis, Antakya’ya pedallarımızı çevirerek 650 kilometre pedal çevirerek glütensiz hayatın, çölyak hastalığının varlığını, farkındalık için sürüş gerçekleştireceğiz."

Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Ertan Şeras da “Bizler bu kardeşlerimiz için bir şeyler yapalım, farkındalık oluşturalım istedik. Çünkü toplu üretim olan yiyecekleri tüketemiyorlar çocuklarımız. O yüzden böyle bir etkinlik için rotamızı buraya çevirdik." şeklinde konuştu.

KOBİDOS üyeleri, çocuklara bisiklet sürdürdü.

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