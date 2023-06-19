Bisikletçiler, "Glütensiz Yaşam Turu" kapsamında Osmaniye’ye ulaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bisikletçiler, "Glütensiz Yaşam Turu" kapsamında Osmaniye’ye ulaştı

AA

Bisikletçiler, "Glütensiz Yaşam Turu" kapsamında Osmaniye’ye ulaştı

OSMANİYE (AA) - Kocaeli Bisiklet ve Doğa Spor Kulübü (KOBİDOS), bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiği "Glütensiz Yaşam Turu" kapsamında "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'deki çocuklara glütensiz ürünler dağıttı.

Adana'dan yola çıkan kulüp üyesi gönüllü 13 bisikletçi, Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği işbirliğinde farkındalık oluşturmak için özel tasarlanan formalarıyla Osmaniye'ye ulaştı.

Osmaniye Belediyesi Kent Müzesi bahçesinde buluşan gönüllüler, burada çölyak ve PKU hastası çocuklara ekmek, makarna, puding ve atıştırmalıkların bulduğu glütensiz ürün paketleri dağıttı.

KOBİDOS Başkanı Tugay Katar, yaptığı açıklamada, glütensiz yaşam turunun birinci etabı olan Adana-Osmaniye etabının tamamladığını belirtti.

Amaçlarının bölgedeki çölyaklı gençlere ücretsiz ürünler vererek onları unutmadıklarını göstermek olduğunu ifade eden Katar, şunları kaydetti:

"Bizler 13 gönüllü bisikletli olarak Kocaeli'nden Adana'ya geldik ve ilk günde Adana ve Osmaniye etabımızı tamamladık. Yarın da Kahramanmaraş'a gideceğiz. Daha sonraki süreçlerde ise Gaziantep, Kilis, Antakya’ya pedallarımızı çevirerek 650 kilometre pedal çevirerek glütensiz hayatın, çölyak hastalığının varlığını, farkındalık için sürüş gerçekleştireceğiz."

Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Ertan Şeras da “Bizler bu kardeşlerimiz için bir şeyler yapalım, farkındalık oluşturalım istedik. Çünkü toplu üretim olan yiyecekleri tüketemiyorlar çocuklarımız. O yüzden böyle bir etkinlik için rotamızı buraya çevirdik." şeklinde konuştu.

KOBİDOS üyeleri, çocuklara bisiklet sürdürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Özhaseki'den, deprem bölgesine ilişkin "yerinde dönüşüm" vurgusu:
YEREL HABERLER Bakan Özhaseki'den, deprem bölgesine ilişkin "yerinde ...
Bakan Özhaseki: Belirli bölgelere az da olsa yapı yasağının gelmesi lazım
YEREL HABERLER Bakan Özhaseki: Belirli bölgelere az da olsa yapı ...
Atletizm Milli Takımı antrenörlerinden Çağrı Oflaz, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Atletizm Milli Takımı antrenörlerinden Çağrı Oflaz, ...
Osmaniye Belediyesinden konteyner kentte su sıkıntısı olduğu iddialarına yanıt:
YEREL HABERLER Osmaniye Belediyesinden konteyner kentte su sıkıntısı ...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Osmaniye'de konuştu:
YEREL HABERLER Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ...
Osmaniye’de 5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Osmaniye’de 5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü ...
Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 14 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 14 zanlı ...
Osmaniye'de ayçiçeği tarlasında doğum günü kutlaması
YEREL HABERLER Osmaniye'de ayçiçeği tarlasında doğum günü kutlaması
Osmaniye´de YKS´ye geç kalanlar sınav salonlarına alınmadı
YEREL HABERLER Osmaniye´de YKS´ye geç kalanlar sınav salonlarına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.