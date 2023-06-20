Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

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OSMANİE (AA) - Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 121 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri 1-20 Mayıs tarihlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 121 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 240 gram bonzai, 170 gram metamfetamin, 185 gram esrar, 40 sentetik esrar, 35 kök Hint keneviri, 2 gram eroin, 2 tüfek ve bu tüfeğe ait 56 fişek, 6 tabanca, 25 bin 850 lira, hassas terazi ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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