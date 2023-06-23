En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de serinlemek için sulama kanalına giren genç boğuldu.

Merkeze bağlı Cevdetiye beldesinde Ahmet Kundakçı (18), arkadaşlarıyla serinlemek için Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına girdi.

Kundakçı'nın bir süre sonra suda kaybolması üzerine arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

Olay yerine sevk edilen Osmaniye İtfaiyesi sualtı arama kurtarma ekibi, kanalda yaptıkları aramada Kundakçı'yı bularak sudan çıkardı.

Sağlık ekiplerince yaşadığı tespit edilen Kundakçı, ambulansla kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.