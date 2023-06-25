Osmaniye'de duvara çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek duvara çarpan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.



Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 55 AFE 158 plakalı otomobil, Osmaniye - Gaziantep kara yolunun Çona köyü yakınlarında, refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Yol kenarındaki duvara çarpan otomobilde bulunan Ersin Kar ve Furkan Bebek olay yerinde yaşamını yitirdi.

İncelemenin ardından cesetler, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.





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