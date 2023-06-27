Milli kick boksçular Aybüke ve Ferit, Avrupa Oyunları'nda zirveye odaklandılar

Bugün eczaneler ve hastaneler açık mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

OSMANİYE (AA) - ÜMİT KAHRIMAN - Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nın hazırlıklarını Osmaniye'de tamamlayan milli kick boksçular Aybüke Kılınç ve Ferit Özdemir, organizasyondan şampiyonlukla dönmeyi hedefliyorlar.

Polonya'da 21 Haziran'da başlayan 3. Avrupa Oyunları'nın, 30 Haziran-2 Temmuz'da Krakow şehrinde gerçekleştirilecek kick boks müsabakalarında Türkiye'yi temsil edecek sporculardan 21 yaşındaki Aybüke Kılınç ve Ferit Özdemir, organizasyona memleketleri Osmaniye'deki spor salonunda hazırlandı. Mili takım antrenörü Kenan Karık yönetiminde çalışan genç sporcular, zorlu karşılaşmalar öncesi antrenmanlarını tamamladı.





- Ferit: "Kariyerimiz adına en önemli turnuva"

Kick boksçulardan Ferit, AA muhabirine, Avrupa Oyunları'nda milli takım formasını giyecek olmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Müsabakalara iyi hazırlandığını belirten Ferit, "Kariyerimiz adına dövüşeceğimiz en önemli turnuva. İnşallah bana da ülkemi en iyi şekilde temsil etmek nasip olur. Polonya'dan şampiyonlukla dönmek istiyoruz." dedi.

Aybüke de 17-19 Mart'ta Avusturya'nın İnnsbruck kentinde yapılan WAKO Dünya Kupası'nda ikinci, 23-25 Mart'ta Hollanda'nın Amsterdam kentinde WAKO Avrupa Kupası'nda da şampiyon olmasının kendisini motive ettiğini vurguladı.

Polonya'dan başarıyla dönmeyi istediğini dile getiren milli sporcu, "Avrupa Oyunları, kick boks tarihinin en önemli organizasyonlarından biri olarak görülüyor çünkü 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota verilecek. Hedefim Polonya’da ülkemizi en iyi şekilde temsil edip madalya kazanmak." diye konuştu.





- Antrenör Karık: "inşallah ülkemize altın madalya kazandıracaklar"

Antrenör Karık da hazırlıkları tamamlayan sporcularla bugün Polonya'ya gideceklerini anlattı.

Genç kick boksçuların başarılı olacağına inandığını kaydeden Karık, "Polonya’da kentimizden iki sporcumuz milli formayı giyecek. Bundan dolayı gururluyuz. İkisi de üst düzey sporcu, Avrupa ve dünya kupalarında dereceleri var. Hazır olduklarını düşünüyorum. İnşallah ülkemize altın madalya kazandıracaklar." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.