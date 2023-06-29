Osmaniye'de uçuruma devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Demir yollarında neden taşlar olur?

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde uçuruma devrilen otomobildeki aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Cengiz Yeniçeri'nin kullandığı 80 ABN 064 plakalı otomobil, Yeşildere köyü yakınlarındaki yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle uçuruma devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerince uçurumdaki otomobilden çıkarılan sürücünün eşi Fatma Yeniçeri'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan Cengiz Yeniçeri ve 3 çocuğu ise sağlık ekiplerince Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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