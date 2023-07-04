Kaldırımda yürüyen yayanın kafasına kamyonetin açık bırakılan kasa kapağı çarptı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de hareket halindeki kamyonetin açık bırakılan demir kasa kapağının kaldırımda yürüyen yayanın kafasına çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'nde, kaldırımda yürüyen yayanın kafasına, seyir halindeki kamyonetin açık bırakılan kasasının kapağı çarptı.

Kazada çarpmanın etkisiyle yere düşen kişi yaralandı.



Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.