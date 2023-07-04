Osmaniye'de çıkan orman yangınında 1 dekarlık alan zarar gördü

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. Düziçi ilçesi Akçakoyunlu köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Orman işletmeye bağlı 4 arazöz ve 23 personelin müdahale ettiği yangın, 2 saat süren müdahale sonucu söndürüldü. Yangında 1 dekar ormanlık alan zarar gördü.

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