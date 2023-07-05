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Osmaniye'de ekim alanı artan mısırda rekolte beklentisi 500 bin tonu aştı

AA

MUZAFFER ÇAĞLIYANER/MENDERES ÖZAT - Osmaniye'de geçen yıla göre ekim alanı artan mısırda rekoltenin, mevsimsel yağışların da etkisiyle 500 bin tonu geçmesi bekleniyor.

Osmaniye'de ekim alanı artan mısırda rekolte beklentisi 500 bin tonu aştı

OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER/MENDERES ÖZAT - Osmaniye'de geçen yıla göre ekim alanı artan mısırda rekoltenin, mevsimsel yağışların da etkisiyle 500 bin tonu geçmesi bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mısır üretiminde altıncı sırada yer alan kentte çiftçiler, şubatta ekimini yaptıkları ürünleri bu ay içerisinde hasat etmeye hazırlanıyor.

Ekim alanının geçen yıla göre yüzde 8 artarak yaklaşık 425 bin dekara ulaştığı kentte üreticiler, ilin baharda aldığı yağışların desteğiyle verimin yüksek olmasını bekliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, AA muhabirine, mısırda ilk ürünlerin hasadının bu ayın ortası veya sonunda yapılacağını, ikinci ürünlerin ise eylül-ekimde toplanacağını söyledi.

Üretimdeki olumlu gelişmelerin rekolte hedefini artırdığını belirten İlmeç, "Geçen yıl yaklaşık 393 bin dekar alandan 400 bin tonun üzerinde rekolte sağlamıştık. Bu yıl yaklaşık 425 bin dekar alanda mısır var. Havaların da güzel gitmesiyle 500 bin tonun üzerinde rekolte beklemekteyiz." dedi.

İlmeç, çiftçilerin hasat öncesi mısırların bakım ve sulamasını yaptığını, üründe güzel verim beklediklerini anlattı.

Bahar yağmurlarının, suyu seven mısırın üretimine olumlu yansıyacağını dile getiren İlmeç, şöyle devam etti:

"Geçen yıl don yaşamıştık ama hamdolsun bu yıl ekim zamanında herhangi bir doğal afetle karşılaşmadık. Mısırın özellikle tozlaşma döneminde havaların biraz daha serin gitmesiyle veriminin arttığı literatürlerde yer alıyor. Bu sezon, tam tozlaşma döneminde havaların serin ve yağışlı geçmesi sayesinde verimin artacağını düşünüyoruz."

- "Hava şartları rekoltenin yüksek olacağını gösteriyor"

Kadirli ilçesinde yaklaşık 350 dekarda mısır yetiştiren Cevdet Seçilmiş de geçen sezon dekar başına ortalama 1300-1500 kilogram ürün aldığını ifade etti.

Bu yıl da hasattan umutlu olduğunu vurgulayan Seçilmiş, "Bu sene rekoltenin daha yüksek olmasını bekliyoruz. Hava şartlarından dolayı ürünler bu yıl daha iyi görünüyor. Allah'ın izniyle devletimiz fiyatta bir iyilik yaparsa çiftçimiz para kazanmış olacak. Hava şartları rekoltenin yüksek olacağını gösteriyor." diye konuştu.

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