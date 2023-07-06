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        Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 10:57
        Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Çamiçi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

        İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 1 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.

        Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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