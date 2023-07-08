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        Osmaniye Valisi Yılmaz, Karaçay'da devam eden çalışmaları inceledi

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        Giriş: 08.07.2023 - 13:31
        Osmaniye Valisi Yılmaz, Karaçay'da devam eden çalışmaları inceledi

        OSMANİYE (AA) - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yapımına geçen yıl başlanan "Karaçay Deresi Alt Yapı İyileştirme" ve "Karaçay Deresinin Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Düzenlenmesi" projelerinde son aşamaya gelindiğini belirtti.

        Vali Yılmaz, bölgede devam eden proje çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

        Projede sona gelindiğini belirten Vali Yılmaz, "Osmaniye'miz, Karaçay projemizle çok güzel bir esere kavuşmuş olacak. Burada inşallah sandallarla dolaşacağız, etrafta kafelerimiz olacak. Bu bölgemiz tam bir cazibe merkezine dönüşecek. Aslında geçen yıl bitirmeyi düşünüyorduk, araya deprem girdi. Bu projeyi çok önemsiyoruz. Osmaniye'mize değer katacak bir proje." ifadesini kullandı.

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