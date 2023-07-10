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        Osmaniye'de park halindeki tankere çarpan otomobildeki 3 kişi öldü

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        Giriş: 10.07.2023 - 09:31
        Osmaniye'de park halindeki tankere çarpan otomobildeki 3 kişi öldü

        OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de park halindeki akaryakıt tankerine arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

        F.K. yönetimindeki 44 HD 267 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Sakızgediği mevkisinde, emniyet şeridinde park halinde duran E.Ö. idaresindeki akaryakıt tankerine arkadan çarptı.

        Kazada sürücü F.K. ile otomobilde bulunan Ö.K. ve E.B. yaşamını yitirdi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan 3 kişinin cansız bedeni, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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