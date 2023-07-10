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        Osmaniye'de depremlerde hasar gören binanın üst katı çöktü

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        Giriş: 10.07.2023 - 11:43
        Osmaniye'de depremlerde hasar gören binanın üst katı çöktü

        OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, depremlerde hasar gören iki katlı binanın üst katının kendiliğinden çökmesi sonucu yoldan geçen 3 kişi yaralandı.

        Alibeyli Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi'nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan ve kullanılmayan iki katlı binanın üst katı kendiliğinden çöktü.

        Çökme sonucu yoldan geçen 3 kişi yaralandı.

        Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ise binada inceleme yaptı.

        İncelemede, binada kimsenin bulunmadığı belirlendi.

        Yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

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