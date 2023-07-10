Osmaniye'de depremlerde hasar gören binanın üst katı çöktü
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, depremlerde hasar gören iki katlı binanın üst katının kendiliğinden çökmesi sonucu yoldan geçen 3 kişi yaralandı.
Alibeyli Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi'nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan ve kullanılmayan iki katlı binanın üst katı kendiliğinden çöktü.
Çökme sonucu yoldan geçen 3 kişi yaralandı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ise binada inceleme yaptı.
İncelemede, binada kimsenin bulunmadığı belirlendi.
Yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.