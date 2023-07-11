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        Osmaniye'de vatandaşların bulduğu baykuş yavrusunu DKMP görevlileri besliyor

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 10:07
        Osmaniye'de vatandaşların bulduğu baykuş yavrusunu DKMP görevlileri besliyor

        OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de vatandaşlarca doğada bulunan baykuş yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlilerine teslim edildi.

        Kent merkezinde uçamayan bir baykuş yavrusu bulan vatandaşlar, kuşu DKMP Şube Müdürlüğüne götürdü.

        Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezine getirilen baykuş yavrusu, veteriner hekim tarafından kontrolleri yapılarak koruma altına alındı.

        Görevlilerce elle beslenerek ilgi gösterilen baykuş yavrusunun, kendisine bakabilecek büyüklüğe eriştiğinde doğaya salınacağı öğrenildi.

        DKMP görevlilerinin kuşu beslemesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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