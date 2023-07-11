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        Osmaniye'de kapalı iş yerinde mahsur kalan kediyi esnaf kurtardı

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 11:23
        Osmaniye'de kapalı iş yerinde mahsur kalan kediyi esnaf kurtardı

        OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kapalı bir iş yerinde mahsur kalan kedi, esnaf tarafından kurtarıldı.

        Savrun Mahallesi’nde kapalı iş yerinde kedinin mahsur kaldığını gören oto lastikçisi Tevfik Düver harekete geçti.

        Düver, kapının altından kediye yiyecek ve su verip, yakın bir köyde olduğunu öğrendiği iş yeri sahibi Mustafa Kafalı'nın yanına giderek anahtarını aldı.

        İlçe merkezine dönüp iş yerinin kapısını açan Düver, kediyi özgürlüğüne kavuşturdu.

        Veteriner hekimin muayene ettiği ve herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı anlaşılan kedi, su ve mama verildikten sonra sokağa bırakıldı.

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