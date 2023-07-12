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        Osmaniye'de dorsesinde iplik yüklü tırda yangın çıktı

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        Giriş: 12.07.2023 - 10:21
        Osmaniye'de dorsesinde iplik yüklü tırda yangın çıktı

        OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de seyir halindeki iplik yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

        Osman Y. idaresindeki 27 ALY 048 plakalı iplik yüklü tırın dorsesi, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Sakızgediği mevkisinde alev aldı.

        Şoför durumu fark ederek tırı otoyoldaki park alanında durdurdu.

        Osmaniye Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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