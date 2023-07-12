Osmaniye'de dorsesinde iplik yüklü tırda yangın çıktı
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de seyir halindeki iplik yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.
Osman Y. idaresindeki 27 ALY 048 plakalı iplik yüklü tırın dorsesi, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Sakızgediği mevkisinde alev aldı.
Şoför durumu fark ederek tırı otoyoldaki park alanında durdurdu.
Osmaniye Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.