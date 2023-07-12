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        Osmaniye Özden Huzurevi bocce takımı ikinci galibiyetini aldı

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        Giriş: 12.07.2023 - 17:31
        Osmaniye Özden Huzurevi bocce takımı ikinci galibiyetini aldı

        OSMANİYE (AA) - Osmaniye Özden Huzurevi bocce takımı, 60 yaş üstü Yetişkin Gençler Bocce Ligi'nde ikinci maçında da galip gelerek Gaziantep Huzurevi'ni 12-4 yendi.

        Huzurevi bocce sahasında oynanan müsabakada, Osmaniye ekibi mücadele ettiği grupta ikinci galibiyetini aldı.

        Takım antrenörü Davut Oğuzhan, maçın ardından yaptığı açıklamada, bu sezon üçüncü kez şampiyon olmayı hedeflediklerini söyledi.

        Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Osmaniye İl Temsilcisi Hüseyin Danış da bundan sonraki müsabakalarında sporculara başarı diledi.

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