Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 18:23
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu

        OSMANİYE (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de bazı ziyaretler yaptı.

        Işıkhan, Vali Erdinç Yılmaz ile makamında görüştü.

        Daha sonra AFAD Koordinasyon Merkezinde Yılmaz ve kent protokolüyle basına kapalı gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına katılan Işıkhan, ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

        SGK İl Müdürlüğüne de ziyarette bulunan Işıkhan, daha sonra Karaçay Konteyner Kenti'nde depremzedelerle bir araya geldi, afetzedelerin sorun ve taleplerini dinledi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Korkutlar Taburu, Şırnak'ta petrol arama çalışmalarının emniyeti için yola çıktı
        Korkutlar Taburu, Şırnak'ta petrol arama çalışmalarının emniyeti için yola çıktı
        Osmaniye'de 3 dönüm orman yandı
        Osmaniye'de 3 dönüm orman yandı
        Otoyolda iplik yüklü TIR'ın dorsesi yandı
        Otoyolda iplik yüklü TIR'ın dorsesi yandı
        Osmaniye'de ağır hasarlı bina çöktü: 3 yaralı
        Osmaniye'de ağır hasarlı bina çöktü: 3 yaralı
        Otomobil, emniyet şeridindeki yakıt tankerine çarptı: 3 ölü
        Otomobil, emniyet şeridindeki yakıt tankerine çarptı: 3 ölü
        Osmaniye'de ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü
        Osmaniye'de ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü