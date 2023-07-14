Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu

OSMANİYE (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de bazı ziyaretler yaptı.

Işıkhan, Vali Erdinç Yılmaz ile makamında görüştü.

Daha sonra AFAD Koordinasyon Merkezinde Yılmaz ve kent protokolüyle basına kapalı gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına katılan Işıkhan, ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

SGK İl Müdürlüğüne de ziyarette bulunan Işıkhan, daha sonra Karaçay Konteyner Kenti'nde depremzedelerle bir araya geldi, afetzedelerin sorun ve taleplerini dinledi.