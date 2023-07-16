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        GÜNCELLEME - Osmaniye Düziçi'nde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 18:45
        GÜNCELLEME - Osmaniye Düziçi'nde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Amanos Dağları'nın 1200 rakımındaki Dumanlı Yaylası'ndaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine, bölgeye söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz, ilk müdahale aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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